تركيا توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"الناتو"

أعلنت صحيفة "رسمي غازيت" الحكومية التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة وافقت على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونشرت الصحيفة نص القانون ذا الصلة: "يعتبر بروتوكول مشاركة (مملكة السويد في حلف شمال الأطلسي) الموقع في بروكسل في 5 يوليو 2022، موافقا عليه، ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره، ويرعى رئيس الجمهورية تنفيذ أحكام هذا القانون".

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وبناء على ذلك، وبعد نشره في الصحيفة الرسمية، يعتبر بروتوكول الانضمام معتمدا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصادق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على مشروع بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو".

وسبق أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى "الناتو".

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا طلبات انضمام إلى "الناتو" عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف في 4 أبريل الماضي، في حين لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة الهنغارية والتركية النهائية.

ومن جانبه ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام السويد إلى "الناتو" بموافقة الكونغرس الأمريكي على طلب أنقرة شراء 40 مقاتلة "إف-16" جديدة، إضافة إلى مجموعات تحديث لأسطولها الجوي الحربي الحالي. كما دعا أردوغان كندا وحلفاء آخرين في "الناتو" إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا.

المصدر:تاس+RT