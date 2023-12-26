لجنة برلمانية تركية توافق على انضمام السويد إلى "الناتو"

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي اليوم الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

إقرأ المزيد

ويحتاج بروتوكول انضمام السويد الآن إلى أن تعطي الجمعية العامة للبرلمان الضوء الأخضر له، في المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية في تركيا. ولم يتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة بعد.

وكانت قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا في مايو 2022، طلبات انضمام إلى "الناتو"، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف في 4 أبريل الماضي، في حين لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة الهنغارية والتركية النهائية.

وأخرت تركيا التصديق على طلب السويد لأكثر من عام، متهمة استوكهولم بالتساهل الشديد مع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها، بما في ذلك المسلحون الأكراد وأعضاء شبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انضمام السويد إلى "الناتو" بموافقة الكونغرس الأمريكي على طلب أنقرة شراء 40 مقاتلة "إف-16" جديدة، إضافة إلى مجموعات تحديث لأسطولها الجوي الحربي الحالي. كما دعا أردوغان كندا وحلفاء آخرين في "الناتو" إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"