وسائل إعلام: تركيا قد تصدق على طلب السويد الانضمام إلى حلف "الناتو" بحلول نهاية العام

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لزملائه في حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء، إنه يعمل جاهدا للتصديق على طلب السويد للانضمام إلى الحلف، وهو ما قد يحدث قبل نهاية العام.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لم يذكر اسمه، بعد اجتماع لوزراء خارجية "الناتو" في بروكسل، رداً على سؤال حول ما إذا كان فيدان قادرا على توضيح توقيت الانتهاء من عملية التصديق على طلب السويد إلى الحلف، إن هذا قد يحدث "في غضون أسابيع قليلة".

ووفقا للمسؤول، فإن "الجوهر الأساسي للاجتماع هو أن هذا (التصديق) سيتم قبل نهاية العام".

وقررت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي في وقت سابق تأجيل مناقشة مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا في مايو 2022، طلبات للانضمام إلى "الناتو"، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف في 4 أبريل الماضي، في حين لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة الهنغارية والتركية النهائية.

ووافقت السويد، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، في المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقابل التصديق على الطلب، على المساعدة في تكثيف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن قضيتي انضمام السويد إلى "الناتو" وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض"، وفي أغسطس الماضي، قال إنه متفائل بأن السويد ستنضم إلى الحلف هذا الخريف.

المصدر: RT