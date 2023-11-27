ستولتنبرغ: حان الوقت لتصادق تركيا على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين، تركيا، الى المصادقة على انضمام السويد الى الناتو "في أسرع وقت ممكن".

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قال ستولتنبرغ: "السويد وفت بوعودها وحان الوقت الآن لتنجز تركيا عملية انضمام" هذا البلد.

جدير بالذكر أنه في منتصف نوفمبر، بدأ البرلمان التركي مناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي والمعلق منذ مايو 2022 ويتطلب إجماع أعضاء الحلف الأطلسي البالغ عددهم 31.

وتركيا، إلى جانب هنغاريا، هما آخر دولتين من بين 31 عضوًا في حلف الأطلسي لم تصادقا بعد على انضمام ستوكهولم، بعد موافقتهما على انضمام فنلندا في 31 آمارس.

وتخلى إردوغان عن معارضته لهذه الخطوة في يوليو، محيلا الأمر على البرلمان التركي بعدما ضغط لأشهر على السويد منددًا بتساهلها تجاه بعض اللاجئين الأتراك والأكراد الذين تتهمهم أنقرة بـ"الإرهاب".

المصدر: "فرانس برس"