برلماني تركي: تركيا قد توافق على عضوية السويد في حلف "الناتو" حتى نهاية العام

قال مصدر مطلع في البرلمان التركي إنه يمكن التصديق على البروتوكول الخاص بعضوية السويد في حلف "الناتو" بحلول نهاية العام، في حال لم تظهر أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على الوضع.

وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن هويته في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "ستبدأ اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية النظر في طلب السويد يوم الخميس، الآن هناك خلفية إيجابية، وأن ستوكهولم تتبع نهجا بنّاء، وفي غياب التجاوزات التي يمكن أن تؤثر على الوضع، هناك أمل في استكمال عملية انضمامها إلى حلف "الناتو" قبل نهاية العام".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، عن أمله في استكمال عملية انضمام السويد إلى حلف "الناتو" سريعا.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في شهر أكتوبر الماضي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، وتم إرساله من الرئاسة التركية إلى البرلمان من أجل تحديد موعد للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان.

ورحب أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بخطوة أردوغان وأعرب عن تطلعه لإجراء تصويت في البرلمان التركي "بشكل سريع" من أجل المصادقة على البروتوكول "والترحيب بالسويد كحليف كامل في الناتو قريبا جدا".

بذلك يصبح انضمام السويد إلى الناتو مرهونا بموافقة هنغاريا، وقالت جيسيكا روسوال، الوزيرة السويدية لشؤون الاتحاد الأوروبي للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنها تخطط للتحدث مع نظيرها الهنغاري بشأن انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي، وقالت: "نتطلع إلى قرار سريع من هنغاريا أيضا، ونريد أن نصبح أعضاء في أقرب وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي