بيسكوف: موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف "الناتو" قرار سيادي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تصويت البرلمان التركي لصالح عضوية السويد في حلف "الناتو"، قرار سيادي تركي.

وأضاف: "هذا قرار البرلمان التركي، تركيا لا تزال عضوا في حلف شمال الأطلسي، هذه حقيقة واضحة تماما ولها التزاماتها الخاصة ولها عمليات تفاوض خاصة بها مع حلفائها في هذا التحالف هذا قرار سيادي".

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وصادق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على مشروع بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو".

وسبق أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى "الناتو".

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا طلبات انضمام إلى "الناتو" عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف في 4 أبريل الماضي، في حين لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة الهنغارية والتركية النهائية.

ومن جانبه ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انضمام السويد إلى "الناتو" بموافقة الكونغرس الأمريكي على طلب أنقرة شراء 40 مقاتلة "إف-16" جديدة، إضافة إلى مجموعات تحديث لأسطولها الجوي الحربي الحالي. كما دعا أردوغان كندا وحلفاء آخرين في "الناتو" إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا.

المصدر: نوفوستي