تركيا تلوح إلى إمكانية اقتنائها مقاتلات روسية كبديل عن "إف-16" الأمريكية

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية اسماعيل دمير أن أنقرة قد تنظر في إمكانية اقتناء مقاتلات روسية من طرازي "سو-35" و"سو-57" إذا رفضت الولايات المتحدة بيع مقاتلات "إف-16" إليها.

وشدد دمير، في حديث إلى القناة السابعة التركية، على أنه تركيا "لن تكون بلا بديل" إذا ظهرت هناك عوائق تحول دون إتمام عملية اقتنائها "إف-16"، قائلا: "إذا اقتضى الأمر، يمكن فتح موضوع "سو-35" و"سو-57" في أي لحظة".

وأشار المسؤول إلى أن الصناعات الدفاعية التركية تفعل كل ما يلزم بغية ضمان أمن البلاد، مضيفا: "إذا كانت هناك حاجة إلى أي شيء إضافي، فإننا نستطيع إيجاد حل دائما".

ويأتي هذا التصريح في ظل إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أن الولايات المتحدة عرضت على بلده اقتناء "إف-16"، بعد إقصائه من برنامج إنتاج المقاتلات الحديثة من نوع "إف-35".

وقررت واشنطن طرد أنقرة من هذا البرنامج بسبب اقتناء تركيا المنظومة الدفاعية الروسية "إس-400".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قدمت تركيا إلى الولايات المتحدة طلبا باقتناء 40 مقاتلة من طراز "إف-16" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

وسبق أن أكد مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف أن موسكو مستعدة للتفاوض على بيع "سو-35" و"سو-57"، إذا ما قررت أنقرة اقتناءها.

المصدر: "نوفوستي"