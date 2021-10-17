أردوغان: واشنطن اقترحت أن تبيعنا مقاتلات "إف-16" مقابل استثماراتنا في برنامج "إف-35"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات "إف-16" المقاتلة مقابل الاستثمارات التركية في برنامج "إف-35".

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وفي حديث للصحفيين قبل المغادرة في جولة إلى غرب إفريقيا، أشار أردوغان إلى أن "تركيا تريد استعادة استثماراتها في برنامج "إف-35"، وأن محادثات جارية بشأن القضية".

وأكمل: "دفعنا 1.4 مليار دولار من أجل طائرات "إف-35" (الاستثمارات التركية في البرنامج)، والولايات المتحدة قدمت هذا العرض مقابل هذا المبلغ... وبخصوص ذلك قلنا ‭'‬لنأخذ الخطوات اللازمة لتلبية احتياجات بلدنا الدفاعية"، مشيرا إلى أن "طائرات إف-16 الجديدة تساعد في تطوير أسطول تركيا".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة "إف-16" مقاتلة من إنتاج "لوكهيد مارتن" ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

المصدر: "رويترز"