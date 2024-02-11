الكونغرس الأمريكي يوافق على بيع تركيا 40 مقاتلة "إف-16" جديدة

انتهت فترة دراسة الكونغرس الأمريكي إخطارا رسميا تقدمت به الإدارة الأمريكية لبحث ملف بيع مقاتلات من طراز "إف -16" إلى تركيا دون إبداء تحفظ من شأنه إعاقة الصفقة.

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وانتهت أمس السبت المدة الرسمية المؤطرة بـ 15 يوما بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس في 26 يناير، لتنتهي بذلك أهم مرحلة في صفقة بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.

وبخلاف اعتراض سيناتور ولاية كنتاكي راند باول، على الملف، لم يبد أي سيناتور آخر تحفظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا.

ولم تقم لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة.

وانتهت فترة 15 يوما في الكونغرس دون عائق أمام بدء عملية البيع بين المؤسسات ذات الصلة وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية (AECA).

ووصف السفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك في تصريح، أورده حساب السفارة الأمريكية في أنقرة، وصف موافقة الكونغرس على بيع تركيا 40 مقاتلة "إف-16" جديدة وتحديث 79 أخرى بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام".

وأكد فليك أن "أسطول تركيا من طائرات "إف-16" يحمل أهمية بالغة بالنسبة لقوة الناتو ويضمن إمكانية التشغيل البيني المستقبلي بين الحلفاء".

#BüyükelçiFlake: “Kongre’nin bu hafta, Türkiye’nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye’nin F-16 filosu, NATO’nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler’in gelecekte birlikte… pic.twitter.com/4r8kPssQ5j — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) February 11, 2024

وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

المصدر: "الأناضول"+"حساب السفارة الأمريكية في أنقرة"