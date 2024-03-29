كم تستغرق وتكلف إعادة بناء الجسر المنهار في بالتيمور؟

كشف خبراء إن إعادة بناء جسر "فرانسيس سكوت كي" المنهار في بالتيمور قد يستغرق ما بين 18 شهرا إلى عدة سنوات، في حين أن التكلفة قد تصل إلى 400 مليون دولار أو أكثر من ضعف ذلك.

وقال بن شيفر، أستاذ الهندسة في جامعة "جونز هوبكنز" إنه من الناحية الواقعية، قد يستغرق المشروع من خمس إلى سبع سنوات، مشيرا إلى أن كل هذا يتوقف على عوامل لا تزال مجهولة في الغالب. وهي تتراوح بين تصميم الجسر الجديد ومدى السرعة التي يمكن بها للمسؤولين الحكوميين التعامل مع البيروقراطية المتعلقة بالموافقة على التصاريح ومنح العقود.

ولفت إلى أن "المهلة الزمنية اللازمة لمعدات تكييف الهواء حاليا لتجديد منزل مثلا تبلغ حوالي 16 شهرا.. فهل سيبنون جسرا كاملا في غضون عامين؟ أريد أن يكون هذا صحيحا، لكنني أعتقد تجريبيا أنه ليس أمرا واقعيا".

أما سامح بديع، أستاذ الهندسة في جامعة جورج واشنطن، فكان أكثر تفاؤلا بشأن الجدول الزمني المحتمل لإعادة البناء، مبينا أن المشروع قد يستغرق ما لا يقل عن 18 شهرا إلى عامين، أما التكلفة يمكن أن تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وذلك بالاعتماد على التصميم الذي يتم اختياره.

وقالت هوتا جانجاراو، أستاذة الهندسة بجامعة وست فرجينيا، إن المشروع قد يكلف ما يصل إلى 400 مليون دولار، ولكن هذا لا يحدث إلا في حالة استخدام أساسات رصيف الجسر القديم.

ولفتت نورما جان ماتي، أستاذة الهندسة الفخرية بجامعة نيو أورلينز، إلى أن استبدال الجسر الرئيسي من المحتمل أن يستغرق عدة سنوات، فعملية التصميم والحصول على التصاريح وتوظيف المقاولين تستغرق الكثير من الوقت. وبعد ذلك عليك أن تبنيه.

يشار إلى أن الجسر المعروف باسم "كي بريدج" انهار يوم الثلاثاء بعد أن اصطدمت سفينة شحن بأحد دعاماته، مما أسفر عن مقتل ستة من أفراد الطاقم الذي كان يعمل على الجسر.

المصدر: AP