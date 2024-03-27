وثائق: مسؤولو الصحة الألمان حذروا من أن عمليات إغلاق كوفيد تسبب ضررا أكثر من نفعها

أصدر معهد روبرت كوخ الألماني وثائق بعد معركة قانونية طويلة، تفيد بأن عمليات الإغلاق العام بسبب جائحة كوفيد-19 قد تسببت بضرر أكثر من نفعها.

في ديسمبر 2020، أعرب المعهد عن مخاوفه من أن إغلاق المجتمع قد يؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال، مستشهدا بأمثلة من إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، رفض المعهد الاستخدام الإلزامي لأقنعة FFP2 بسبب عدم كفاية الأدلة.

وبعد دعوى قضائية استمرت عامين ضد وسيلة إعلامية أطلق عليها في الدعوى اسم Multipolar، سلم المعهد الوثائق الأسبوع الماضي. تتضمن هذه الوثائق محاضر من الاجتماعات اليومية لـ"وحدة الأزمات" بين فبراير 2020 وأبريل 2021. ومع ذلك، تم تنقيح ما يقرب من ثلث إجمالي الوثائق، مما يثير مخاوف من أن وكالة الصحة ربما لا تزال تحجب بعض المناقشات السرية.

تشير إحدى الوثائق من بين مجموعة الملفات الواسعة المكونة من 2500 صفحة إلى أن الوكالة كانت على علم بأن عمليات الإغلاق يمكن أن تسبب ضررا أكبر من فيروس كورونا نفسه.

وأشارت المؤرخ في ديسمبر 2020، إلى أن عواقب عمليات الإغلاق أشد خطورة في بعض الأجزاء من الفيروس نفسه". ومع ذلك، لم تنقل وكالة الصحة هذه المخاوف للجمهور. وبعد ثلاثة أشهر، عندما أصبحت بافاريا أول ولاية ألمانية تطلب أقنعة FFP2 في الأماكن العامة، صرح المعهد بأنه "لا يعلق على القرارات التي اتخذتها السلطات الحكومية الأخرى".

وقد دعا السياسيون المعهد إلى نشر النتائج الكاملة غير الخاضعة للرقابة من أجل الشفافية.

وقال أرمين لاشيت، النائب عن يمين الوسط: "يجب وضع كل شيء على الطاولة.. يمكننا الآن أن نرى كيف كانت المناقشات المتمايزة في معهد روبرت كوخ في ذلك الوقت، وكم هو قليل من هذا التنوع انتهى إلى سياسة ملموسة".

المصدر: insider paper