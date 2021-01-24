ألمانيا.. عزل مستشفى في برلين بعد اكتشاف 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية

عزلت السلطات الألمانية، مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية الأسرع انتشارا.

وأشارت مديرية الصحة في منطقة رينكندورف بالعاصمة، أن مستشفى "فيفانتس هومبولد"، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة "B117" (البريطانية) لفيروس كورونا الأسرع انتشارا.

ولفتت إلى أن الإصابات كشفت في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة.

وأكدت أنه تم عزل المستشفى، والسماح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط.

المصدر: "الأناضول"