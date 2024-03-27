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الرد جاء باردا.. متظاهرون يقطعون كلمة لبايدن ويوجهون له سؤالا عن غزة (فيديو)

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الرد جاء باردا.. متظاهرون يقطعون كلمة لبايدن ويوجهون له سؤالا عن غزة (فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية، 26 مارس 2024.
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قطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية كارولينا الشمالية في إطار حملته الانتخابية، مطالبين بإدخال المساعدات إلى غزة، ورد بايدن ببرود: "لديهم وجهة نظر".

وبينما كان بايدن يتحدث عن أهمية الرعاية الصحية، صرخ أحد المتظاهرين سائلا: "ماذا عن الرعاية الصحية في غزة؟"، ورد بايدن بالقول: "الجميع يستحق الرعاية الصحية".

وأشار المتظاهرون إلى تعرض المستشفيات في غزة للقصف، ورددوا شعارات مثل "أنتم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية" وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وبعد توقفه عن الحديث لفترة إثر ذلك، قال بايدن: "لديهم وجهة نظر.. إنهم محقون، علينا توفير مزيد من المساعدة لغزة".

وهذا الأخذ والرد هو أول تبادل مباشر بين بايدن والمتظاهرين الغاضبين من نهجه في الحرب بين إسرائيل وغزة.

وكانت محطات حملته الانتخابية الأخيرة عبارة عن أحداث صغيرة لم يتم حضورها إلا من قبل المدعوين، حيث تحدث فقط إلى مؤيديه الأكثر إخلاصا.

وخلال حملة انتخابية في ميلووكي هذا الشهر، تم إبقاء مئات المتظاهرين ضد الحرب في غزة على بعد بناية واحدة، حيث لم يكن من الممكن سماع هتافاتهم "الإبادة الجماعية جو Genocide Joe" داخل المبنى الذي يستضيف تجمع بايدن.

المصدر: "نيويورك تايمز"

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