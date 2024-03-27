"قطاع طرق متوحشون".. ياياني يشعر بالصدمة مما سمع في ماريوبول

كتبت صحيفة "ديلي شينشو" اليابانية أن مراسلا يابانيا زار ماريوبول وتحدث مع السكان وسمع عكس ما يشاع عن مزاج الأهالي هناك وتبين أنهم باتنظار الانضمام إلى مقاطعة روستوف لتتحسن أوضاعهم.

وكتب المراسل أنه توقع اللقاء مع أناس مؤيدين لأوكرانيا إلا أن كل شيء كان خلاف ذلك حيث سمع منهم كيف يسمون الأمن الأوكراني بأنه مثل عصابات "بانديرا" النازية.

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وعند سؤالهم أيضا عن الموقف تجاه هؤلاء، أطلق سكان ماريوبول على مقاتلي كتيبة "آزوف" النازية لقب "قطاع الطرق المتوحشين"، وقالوا إنه خلال تواجدهم في ماريوبول أصبح وباء المخدرات في المدينة أمرا مروعا.

يشار إلى أنه في وقت سابق قام فريق من المراسلين من هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية العامة ZDF بزيارة مدينة ماريوبول في أواخر شهر يناير الماضي، وقدموا تقريرا عن كيفية استثمار روسيا لمبالغ ضخمة من المال في إعادة بناء المدينة.

وكان هناك رجل يبلغ من العمر 80 عاما لم يحصل على معاشه التقاعدي منذ 4 أشهر. ويشكو من أنه على الرغم من اتصاله بمكتب الخدمات الاجتماعية، لم يرد عليه أحد، ولكنه في الوقت الحالي سيحصل عليه في روسيا.

بدورها، تقول إحدى السيدات إنه على الرغم من أنها عملت في مصنع الصلب لعقود من الزمن، إلا أن معاشها التقاعدي لا يعكس سنوات خدمتها الحقيقية، وهي لا تعرف السبب. وعلى العكس من ذلك، قالت امرأة أخرى إنها راضية عن زيادة معاشها التقاعدي بعد انتقال ماريوبول لسيطرة روسيا.

المصدر: وسائل إعلام روسية