توفيت ليديا تروفيموفا (عام 1978)، بعد علاج التهاب المفاصل بأدوية أجنبية غير مصنفة في مستشفى ماريوبول رقم 7، حيث تم اختبار أدوية جديدة على المرضى لصالح شركات أدوية غربية.

أعلن ذلك لمراسل وكالة نوفوستي، ابنها ميخائيل تروفيموف، وأشار إلى أن والدته رقدت في عام 2012، في المستشفى رقم 7 في ماريوبول لعلاج التهاب المفاصل.

وأضاف: "قال الأطباء إنه ليس لديهم أدوية معروفة، هناك أدوية أجنبية جديدة لم تخضع بعد للاختبار والتصنيف. لم يكن لديها خيار آخر، استخدمت هذه الأدوية. وزعم الأطباء: كل شيء على ما يرام، ولكن خلال فترة شهر ونصف – شهرين تدهور وضعها الصحي وماتت".

وشدد الشاب على أن والدته لم توقع على أي موافقة لاستخدام أدوية غير مختبرة على نفسها، وذكر أنه كان هناك العديد من المرضى في نفس الوضع.

في وقت سابق، أفادت شبكة RT بأنه تم العثور في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك على مختبرات أجريت فيها اختبارات على مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة بمساعدة كييف لصالح شركات غربية.

وتدل وثائق تم العثور عليها في الطابق السفلي من المستشفى رقم 7 في ماريوبول أثناء ترميمه على أن تجارب أدوية الروماتيزم لشركات الأدوية الغربية الكبرى، بمساعدة المسؤولين الأوكرانيين، أجريت لعدة سنوات على المرضى في قسم الطب النفسي، بما في ذلك الأطفال الرضع.

ويعود تاريخ هذه الوثائق، للفترة بين عامي 2008 و2016. ومن نتائج الفحص الأولي للمستندات، يتضح أنه تم اختبار أدوية بأرقام وبدون ذكر أسماء الأشخاص الخاضعين لذلك.

وبشكل عام، تشير الوثائق إلى شركات مثل فايزر (الولايات المتحدة)، وأسترازينيكا (المملكة المتحدة والسويد)، وسيلتريون (كوريا الجنوبية)، ونوفاتريس إنترناشيونال إيه جي (سويسرا، الولايات المتحدة)، و IQVIA (سابقا البريطانية الأمريكية Quintiles and IMS Health Inc)، و Sanofi (فرنسا)، و Galapagos NV (بلجيكا)، وجانسن فارماسيوتيكالز (حاليا جونسون آند جونسون للطب المبتكر، بلجيكا)، ومختبرات أبوت (الولايات المتحدة)، وكوفانس (حاليا لابكورب لتطوير الأدوية، الولايات المتحدة)، و Merck KGaA(ألمانيا)، وسينتوكور بيوفارماسيوتيكال (هولندا)، وكذلك شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي تنتج المعدات الطبية. كما تم العثور على وثائق شكر للأطباء الأوكرانيين من شركة Catalent Pharma Solutions (بلجيكا)، وشركة Fisher Clinical Services UK Limited (المملكة المتحدة).

المصدر: نوفوستي