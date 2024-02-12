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مراسل RT يكشف عن إجراء مختبرات غربية اختبارات على مواطنين روس في ماريوبول (فيديو)

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مراسل RT يكشف عن إجراء مختبرات غربية اختبارات على مواطنين روس في ماريوبول (فيديو)
Sputnik
صورة تعبيرية
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أفاد مراسلRT محمد قصاب بأنه تم العثور في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك على مختبرات أجريت فيها اختبارات على مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة بمساعدة كييف لصالح شركات غربية.

وقال قصاب إن نتائج الاختبارات كانت ترسل إلى مختبرات أوروبية مع تقديم الأدوية التي تثبط جهاز المناعة بشكل شبه كامل وتحفز أيضا النمو السريع للخلايا السرطانية في خلايا الجسم.

وأكد أن هذه المختبرات انتقدت بشكل صارخ القوانين الدولية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الاختبارات هو الحصول على أرباح فائضة على حساب الدول الفقيرة.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن تم العثور على وثائق تؤكد على الأبحاث التي أجريت في أوكرانيا لعدة سنوات لصالح ما يسمى بـ Big Pharma، في مختبر المركز الطبي في روبيجنويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: RT

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