 
مباشر

وزارة الدفاع الروسية تنشر بيانات حول إجراء أبحاث طبية لصالح الشركات الغربية في أوكرانيا

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية تنشر بيانات حول إجراء أبحاث طبية لصالح الشركات الغربية في أوكرانيا
Globallookpress Raul MorenoKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjwd

تم العثور على وثائق تؤكد على الأبحاث التي أجريت في أوكرانيا لعدة سنوات لصالح ما يسمى بـ Big Pharma، في مختبر المركز الطبي في روبيجنويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية، في موقعها على الإنترنت، إحاطة لرئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابع للقوات المسلحة الروسية، عرض فيها نتائج تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية ترجح ابتكار فيروس كورونا صناعيا بتورط أمريكي
الدفاع الروسية ترجح ابتكار فيروس كورونا صناعيا بتورط أمريكي

ومن أجل راحة العملاء الغربيين، تم نسخ النقوش على المعدات وأسماء الخزانات ووثائق العمل باللغة الإنجليزية، وأجرت الشركات الأمريكية والأوروبية، بغرض تجنب مخاطر السمعة والتكاليف القانونية، تجارب سريرية على المواطنين الأوكرانيين، وكانت رواتب المتطوعين في حدودها الدنيا، ويمكن التستر على الوفيات بسهولة.

يتناسب هذا مع المفهوم الذي ينفذه الغرب لإخراج أثر الأبحاث إثارة للجدل خارج البلاد. وفي أوكرانيا، تم استخدام العسكريين والمواطنين المدنيين ذوي الدخل المنخفض ومرضى مستشفيات الأمراض النفسية لهذا الغرض.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور