موسكو: ملتزمون بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ملتزمة بمهام وأهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إنه "بعد عشرين عاما يحافظ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 على أهميته بمثابة الوثيقة الدولية الشاملة الهادفة إلى التعاون ومساعدة الدول في ما يخص شؤون عدم الانتشار، وخاصة في اتخاذ إجراءات فعالة على المستوى الوطني لمنع وقوع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاله والمواد الخاصة بها في أيدي جهات غير حكومية".

وأشار إلى أن أهمية هذا الهدف "لا تقدر بثمن، بما في ذلك على خلفية استمرار وجود مخاطر الإرهاب الذي عانت منه بلادنا الأسبوع الماضي".

وأكد أن "روسيا الاتحادية ملتزمة بشكل ثابت بمهام وأهداف القرار، وهي كانت إحدى الجهات التي بادرت إلى الاتفاق عليه وشاركت بنشاط في صياغة بنوده الأساسية".

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وشدد على ضرورة "عدم استغلال بنوده كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تحول اللجنة (الخاصة بمتابعة تنفيذ القرار) إلى أداة للتجاوزات".

وأشار إلى عدم جواز "فرض أي أجندات ضيقة لا علاقة لها بمهام عدم الانتشار" على هذه اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن اللجنة غير معنية بقضايا محاربة الإرهاب والتحديات الجديدة والعقوبات، ولا يمكن طرح مثل هذه القضايا على النقاش ضمن هذه اللجنة.

يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، الذي تم تبنيه في عام 2004، يلزم جميع الدول بوضع وتطبيق إجراءات لمنع انتشار الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية.

المصدر: تاس