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حاكم بريانسك يكرم مقاتلي "أحمد-روسيا" المشاركين في القبض على الإرهابيين في المقاطعة (صور)

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حاكم بريانسك يكرم مقاتلي
Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، عن تكريم مقاتلين من فوج "أحمد-روسيا" المشاركين في القبض على الإرهابيين المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وقال ألكسندر بوغوماز إنه "تم منح جوائز مستحقة للأفراد العسكريين وأبرز المقاتلين في فوج أحمد-روسيا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الذين شاركوا في حماية حدود الدولة في مقاطعة بريانسك".

حاكم بريانسك يكرم مقاتلي
حاكم بريانسك يكرم مقاتلي

وأضاف: "هؤلاء الأفراد العسكريون الشجعان، أبطال حقيقيون، يقومون بمهام لضمان سلامة سكان مقاطعة بريانسك والبلد بأكمله".

حاكم بريانسك يكرم مقاتلي

وأعرب عن امتنانه للأفراد العسكريين على جهودهم المشتركة في القبض على المجرمين الخطرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الحدود والهرب إلى الدولة المجاورة.

حاكم بريانسك يكرم مقاتلي

حاكم بريانسك يكرم مقاتلي

وأكد ألكسندر بوغوماز: "بفضل العمل المنسق الجيد الذي يقوم به الأفراد العسكريون في مجموعة حماية حدود الدولة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ووزارة الشؤون الداخلية الروسية لمقاطعة بريانسك، وكذا مديرية الحرس الروسي، تم إيقاف المجرمين والقبض عليهم وسيتم معاقبتهم.. شكرا لكم على خدمتكم لشعبنا وبلدنا".

حاكم بريانسك يكرم مقاتلي

هذا وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون تؤكد وجود الأثر الأوكراني.

حاكم بريانسك يكرم مقاتلي

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد قتل جراء الهجوم 139 شخصا.

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المصدر: RT + نوفوستي 

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