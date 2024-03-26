زاخاروفا: لا أحد يمكنه تصديق رواية الولايات المتحدة بعدم تورط كييف في الهجوم الإرهابي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من المستحيل تصديق التصريحات الأمريكية بشأن عدم تورط كييف في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو

وأوضحت زاخاروفا: "الآن تزعم واشنطن أن كييف لا علاقة لها بالهجوم.. من الصعب تقبل ذلك، من سيصدقهم، نتذكر جيدا عندما كانت كل من واشنطن، لندن، برلين، بروكسل، باريس ووارسو وجميع دول البلطيق، في 2013-2014، ترى توزيع الأموال بكثافة على أولئك الذين ألقوا قنابل المولوتوف على نفس المباني المدنية والبنية التحتية في وسط كييف".

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هذا ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الإرهابي بأنه حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي قام بها أولئك الذين يقاتلون روسيا على أيدي نظام النازيين الجدد منذ عام 2014.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد قتل جراء الهجوم 139 شخصا.

المصدر: نوفوستي