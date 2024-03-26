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سلطات كييف تعتزم إجلاء السكان قسرا من منطقتين أخريين بمقاطعة خاركوف

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سلطات كييف تعتزم إجلاء السكان قسرا من منطقتين أخريين بمقاطعة خاركوف
Globallookpress Vyacheslav Madiyevskyy
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صرح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة خاركوف أوليغ سينيغوبوف بأنه قد يتم الإعلان عن الإجلاء الإلزامي للسكان من منطقتين اخريين في المقاطعة.

وقال سينيغوبوف لقناة "رادا" التلفزيونية: "نحن الآن ندرس وضع البلدات في شمال منطقتنا، ومن أجل إعلان الإجلاء الإلزامي في منطقتي بوغودوخوفسكي وخاركوفسكي، ربما سيتم إجلاء الأطفال بشكل إلزامي من تلك المناطق التي تتعرض لإطلاق النار باستمرار".

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وأضاف أنه تم الانتهاء تقريبا من الإجلاء الإلزامي للسكان من 57 بلدة في منطقة كوبيانسك و"تم فحص كل منزل" وإخراج 160 طفلا.

وتعلن السلطات الأوكرانية بانتظام عن عمليات إجلاء إلزامية في مناطق مختلفة. حيث تم إجلاء الأطفال وكبار السن من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك قبل تحرير الجيش الروسي لها، ولكن بعض السكان رفضوا المغادرة بشكل قاطع .

ويواصل الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا ولاسيما على محور كوبيانسك لإحكام الطوق على قوات كييف التي تكبدت خسائر فادحة في هجومها المضاد.

وانتقلت القوات الأوكرانية إلى حالة الدفاع في ظل مواصلة الجيش الروسي تقدمه وتحرير مناطق جديدة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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