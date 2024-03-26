الجيش الروسي يضرب مواقع للمخابرات والصناعة الدفاعية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها وجهت خلال آخر 24 ساعة ضربة مكثفة لمركز صنع القرار ومواقع المخابرات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر والبر وطائرات بدون طيار على مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز أمن الدولة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وكذلك على مواقع للتشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إصابة كل المواقع المستهدفة وأن الضربة حققت هدفها.
ويظهرمن تقرير الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر نحو 880 جنديا خلال اليوم الماضي، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه التقرير:
- على محور كوبيانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 20 عسكريا
- على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، وخسر العدو أكثر من 425 جنديا
- على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على الخط الأمامي، كما صدت 4 هجمات مضادة للعدو الذي وصلت خسائره إلى حوالي 280 عسكريا
- صد هجومين مضادين على محور جنوب دونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 105 جنود
- على محور خيرسون حسنت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" وضعها خط المواجهة. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا
- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 114 منطقة
- تدمير 131 طائرة أوكرانية بدون طيار، وإسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "غس-200" تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، كما تم اعتراض 15 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية