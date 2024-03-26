الجيش الروسي يضرب مواقع للمخابرات والصناعة الدفاعية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها وجهت خلال آخر 24 ساعة ضربة مكثفة لمركز صنع القرار ومواقع المخابرات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر والبر وطائرات بدون طيار على مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز أمن الدولة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وكذلك على مواقع للتشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

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وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إصابة كل المواقع المستهدفة وأن الضربة حققت هدفها.

ويظهرمن تقرير الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر نحو 880 جنديا خلال اليوم الماضي، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه التقرير:

على محور كوبيانسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 20 عسكريا

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، وخسر العدو أكثر من 425 جنديا

على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على الخط الأمامي، كما صدت 4 هجمات مضادة للعدو الذي وصلت خسائره إلى حوالي 280 عسكريا

صد هجومين مضادين على محور جنوب دونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 105 جنود

على محور خيرسون حسنت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" وضعها خط المواجهة. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 114 منطقة

تدمير 131 طائرة أوكرانية بدون طيار، وإسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "غس-200" تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، كما تم اعتراض 15 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية