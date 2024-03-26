بالأضواء والزمامير.. مزارعون بريطانيون يحتجون بصخب ضد المنتجات الزراعية المستوردة (فيديو)

أفادت صحيفة "التلغراف" أن المزارعين البريطانيين نظموا مظاهرات صاخبة وسط لندن ضد الواردات الرخيصة من المنتجات الزراعية، وتم حشد أكثر من 150 آلية زراعية بإثارة الضوضاء كأسلوب احتجاج

وكتبت الصحيفة: "أضاءت أكثر من 150 آلية زراعية، مصابيحها الأمامية المسببة للعمى وصدحت أبواقها التي تصم الآذان، بتنظيم واحدة من أكثر الاحتجاجات ضجيجا التي شهدتها وستمنستر".

وقالت إن سبب الاستياء بين المزارعين هو الأسعار الرخيصة للمنتجات الزراعية المستوردة إلى البلاد، وهو ما "أثر بشكل كارثي" على الأعمال المحلية.

وأضافت أن المركبات وصلت إلى المدينة مساء دون مخالفة اشتراطات شرطة لندن. مشيرة إلى أن المزارعين لم يحاولوا قطع الطرق بحزم القش.

ونقلت الصحيفة عن المحتجين، قولهم إن السلطات البريطانية تشجع استيراد المنتجات الزراعية الرخيصة التي يتم تصنيعها باستخدام مواد كيميائية وأساليب محظورة في البلاد، بدلا من دعم المزارع المحلي، وهو ما يجعل المزارعين محرومين من الأرباح.

وذكر مزارع آخر: "إنهم (السلطات البريطانية) يريدون منا أن نقلل انبعاثات الكربون لتحقيق أهدافهم الخضراء، ولكنهم يحققون ذلك عن طريق نقل انبعاثات الكربون إلى بلدان أخرى. وهذا ببساطة غير واقعي".

المصدر: نوفوستي