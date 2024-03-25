لايزال التحقيق جاريا.. العثور على معدات التحضير لهجوم "كروكوس" في شقة منفذي العملية الإرهابية

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين العثور على معدات تم استخدامها خلال التحضير لهجوم "كروكوس" الإرهابي في شقة منفذي العملية الإرهابية وأجري 90 فحصا جنائيا للمضبوطات.

وقال باستريكين في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الهجوم الإرهابي: "تم تنفيذ أكثر من 200 عملية تفتيش وبحث وفحص، جرى خلالها ضبط أكثر من ألف قطعة متنوعة ذات صلة بالتحقيق. وخلال تفتيش الشقة التي يقيم فيها المتهمون، تم العثور على بصمات أصابعهم وشظايا قماشية ومعدات تم استخدامها في التحضير للهجوم".

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وأضاف: "عثر في سيارة المجرمين على مسدس بدون طلقات ومخزن بندقية كلاشينكوف مع 30 طلقة".

وأكد أنه تم إجراء 90 فحصا جنائيا لجميع المضبوطات والأسلحة والذخائر.

وأشار باستريكين أيضا إلى أنه تم اعتقال جميع الإرهابيين على أراضي مقاطعة بريانسك أثناء مطاردة على طول الطريق السريع المؤدي إلى الحدود الروسية الأوكرانية.

وتابع: "خلال التفتيش في مكان الحادث تم العثور على بندقيتين هجوميتين من طراز AK-74 وأكثر من 500 طلقة و28 مخزن ذخيرة وزجاجات تحوي بقايا بنزين".

وشدد على أن معاينة مسرح الجريمة مستمر بمشاركة متخصصين وخبراء جريمة وخبراء من لجنة التحقيق الروسية.

المصدر: نوفوستي