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بوتين: روسيا تعرف منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي ولكنها مهتمة بمعرفة من أمر به

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بوتين: روسيا تعرف منفذي هجوم
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعرف مرتكبي هجوم "كروكوس" الإرهابي، ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه.

أدلى الرئيس الروسي خلال اجتماع حول التدابير المتخذة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي بسلسلة من التصريحات حول الهجوم وآثاره بالإضافة إلى سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفيما يلي أبرزها:

  • روسيا تعرف مرتكبي هجوم "كروكوس" الإرهابي، ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه
  • الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم "كروكوس" الإرهابي
  • يجب معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك

يتبع...

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