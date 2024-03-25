ماذا قالت وسائل الإعلام الأجنبية عن هجوم "كروكوس" الإرهابي؟

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على هجوم "كروكوس" الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة الماضي وأدى إلى مقتل 137 شخصا على الأقل.

ونشرت الوسائل الإعلامية تقارير عدة حول الهجوم الإرهابي الذي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عنه إن واشنطن تحاول لصق التهمة بـ"داعش" وتختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونستعرض فيما يلي بعض ما أوردته الصحافة الغربية والعالمية عن الهجوم:

- "غلوبال تايمز" الصينية وتحت تقرير بعنوان "بوتين يتعهد بالعقاب في الوقت الذي تنعي فيه موسكو الضحايا"، قالت عن خبراء إن هذا الهجوم الإرهابي "سيزيد من توحيد الروس، بل سيعزز سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يريد الروس أن تنتقم الحكومة والجيش للضحايا... من المؤكد أن روسيا سوف تنتقم ليس فقط من الإرهابيين، بل أيضا من القوى المعادية الأخرى ذات الصلة التي تقف وراء الهجوم".

- شبكة CNN الأمريكية: تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا في منطقة موسكو.

- "واشنطن بوست": اتهم 4 رجال في هجوم موسكو، وتظهر عليهم علامات الضرب أثناء جلسة الاستماع، بينما تقول المحكمة إن 2 منهم اعترفوا بالذنب.

- "نور نيوز" الإيرانية: أوكرانيا، باعتبارها طرفا في الصراع العسكري مع روسيا، كانت المشتبه به الطبيعي والمنطقي الأول في هذا الهجوم الإرهابي.

- الصحف الفرنسية توحدت حول تشبيه هجوم كروكوس بالهجوم الإرهابي على قاعة باتاكلان الباريسية للحفلات الموسيقية عام 2015.

صحيفة "لوفيغارو" : "باتاكلان في روسيا": المذبحة المروعة لكوماندوز داعش في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.

: "باتاكلان في روسيا": المذبحة المروعة لكوماندوز داعش في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو. صحيفة "لو باريزيان ": "أشعر بنفس الشعور الذي شعرت به بعد باتاكلان" في باريس، الروس في حالة صدمة بعد هجوم موسكو.

": "أشعر بنفس الشعور الذي شعرت به بعد باتاكلان" في باريس، الروس في حالة صدمة بعد هجوم موسكو. صحيفة Le Journal du Dimanche: "باتاكلان روسي": أول ردود أفعال سكان موسكو بعد الهجوم.

- صحيفة japan times: الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية يحيي المخاوف الإرهابية لدى الروس في موسكو.

- هيئة الإذاعة البريطانية BBC: هجوم موسكو: يوم حداد بعد مقتل 137 شخصا في حفل موسيقي في قاعة مدينة كروكوس.

المصدر: RT