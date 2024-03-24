زعيم حزب "الوطن" التركي يحمّل الولايات المتحدة وبايدن مسؤولية هجوم "كروكوس" الإرهابي

قال زعيم حزب "الوطن" التركي دوغو بيرينجيك إن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن متورطان شخصيا في هجوم "كروكوس" الإرهابي بضواحي موسكو.

وذكربيرينجيك أن "هناك أسبابا عديدة تشير إلى التورط المباشر للولايات المتحدة وبايدن في الهجوم الإرهابي".

وأوضح: "أولا، جر أوروبا إلى الصراع الأوكراني، ففرنسا وألمانيا مثلا، تحتاجان للتوحيد حاليا لا إلى قرع طبول الخلافات بينهما". كما أشار إلى أن "الاستفزازات الكبرى يمكن أن تساعد أيضا في جر روسيا إلى نزاعات داخلية".

يذكر أن 4 رجال مدججين بالأسلحة هاجموا مساء الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري، وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

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كما أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي. واعترف 4 منهم يوم أمس بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة.

هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء يوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.

المصدر: غازيتا.رو