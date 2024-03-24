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قديروف يكرم مقاتلي "أحمد-روسيا" المشاركين في القبض على الإرهابيين في مقاطعة بريانسك

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قديروف يكرم مقاتلي
Globallookpress Dmitry Golubovich
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تكريم مقاتلين من فوج "أحمد-روسيا" ممن شاركوا في القبض على الإرهابيين، الذين شنوا هجوما على مركز "كروكوس سيتي هول".

وقال قديروف إنه تم منح أبرز المقاتلين في فوج "أحمد-روسيا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، الذين شاركوا في حماية حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، 12 ميدالية "بسالة" و20 جائزة من وزارة الدفاع.

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وأضاف أن العملية نفذت بالاشتراك مع مركز المهمات الخاصة التابع لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية.

كما نشر رئيس جمهورية الشيشان فيديو يظهر فيه المقاتلون وخلفهم إحدى الغابات، وهم يعلنون استعدادهم الكامل لخدمة الوطن روسيا.

وأضاف: "تخلى المقاتلون عن البقاء في حفل التكريم في ظل الأحداث الأخيرة، وعادوا فور تسلمهم الأوسمة إلى الجبهة وانتشروا في مواقعهم".

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت أمس السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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