قديروف يعلق على اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي ويتوعد بالقضاء على المتورطين في أي مكان

توعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بالبحث والقضاء على الإرهابيين في أي مكان، معلقا على اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري.

ودعا رمضان قديروف إلى البحث عن الإرهابيين والقضاء عليهم مثل المعتقلين في مقاطعة بريانسك.

وقال قديروف: "أينما كنا، سنبحث عن مثل هؤلاء الشياطين والإرهابيين وعبدة الشيطان ونقضي عليهم".

مساء يوم أمس الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

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وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

هذا وكشفت لجنة التحقيق الروسية حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.

المصدر: RT