تبنيها "روساتوم" الروسية.. تركيا تكشف عن خطوات مباشرة وسرية لعرقلة بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية

كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار عن وجود خطوات مباشرة ومكشوفة وسرية لعرقلة بناء محطة "أكويو" النووية التي تبنيها مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية.

وصرح وزير الطاقة بأن "تركيا يجب أن تكون في رابطة أبطال الطاقة، منذ خمسينيات القرن الماضي حددت تركيا لنفسها هدفا نوويا وتحت قيادة رئيسنا اتخذت أنقرة أهم الخطوات في تاريخ الجمهورية في مجال الطاقة النووية".

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وأضاف ألب أرسلان بيرقدار "توظف أكويو 30 ألف شخص ونريد تشغيل المفاعل الأول هذا العام".

وأكد في السياق أنه "يتم اتخاذ العديد من الخطوات المباشرة والمفتوحة والسرية لمنع بناء محطة الطاقة هذه".

ووفق ما نقلته قناة TRT التلفزيونية الحكومية عن بيرقدار، شدد الوزير التركي "على أنهم مستمرون في التصرف بشكل حاسم".

ولم يشر الوزير بشكل محدد إلى القوى سواء كانت داخلية وخارجية التي تتخذ خطوات لعرقلة بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية.

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وأوضح الوزير بيرقدار أن تركيا ستصبح دولة تنتج الطاقة باستخدام الموارد المحلية المتجددة والطاقة النووية في أقرب وقت ممكن، مضيفا: "عندما نفعل ذلك، ستحدث تركيا ثورة حقيقية في مجال الطاقة إلى حد ما.. سوف تنعكس التحركات في هذه الطاقة بشكل مباشر على الاقتصاد في العديد من المجالات.. سنكون تركيا مختلفة وأفضل بكثير".

يذكر أن محطة "أكويو" أول محطة ذرية في تركيا، وتبنيها مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية.

ويضم مشروع المحطة 4 مفاعلات، تبلغ طاقة كل واحد منها 1200 ميغاواط، وبدأت أعمال البناء في أبريل عام 2018.

وحسب الاتفاقية الموقعة بين روسيا وتركيا، فإن تشغيل المفاعل الأول للمحطة يجب أن يبدأ في غضون 7 سنوات من اتمام الإجراءات الخاصة بالترخيص، أي حتى نهاية عام 2025.

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وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار وقدرته الإجمالية لأربعة مفاعلات 4800 ميغاواط، وتقع المحطة بمنطقة "أكويو" على البحر المتوسط.

وتسير أعمال بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا بشكل صارم وفقا للجدول الزمني، وتتجاوز جاهزية بناء وحدة الطاقة "رقم 1" نسبة 90%.

محطة ثالثة

وفي وقت سابق، أعلن مدير شركة "روساتوم" الروسية للطاقة والصناعات النووية أليكسي ليخاتشوف عن الاستعداد للمشاركة في مناقصة بناء محطة ثالثة للطاقة النووية في تركيا.

وفيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية الثانية في سينوب والتي عهدت تركيا أيضا ببنائها إلى روسيا، ذكر أليكسي ليخاتشوف أن "روساتوم" تتفاوض مع وزارة الطاقة التركية الآن.

المصدر: RT + قناة "trt haber"