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تركيا تخطط لتشغيل المفاعل الأول لمحطة "أكويو" الذرية هذا العام

مال وأعمال

تركيا تخطط لتشغيل المفاعل الأول لمحطة
Globallookpress Li Zhenbei/XinHua
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أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أنه من المخطط له تشغيل المفاعل الأول لمحطة "أكويو" الذرية في عام 2024 الجاري.

وأدلى بيرقدار بهذا التصريح لقناة "سي إن إن تورك" يوم الخميس.

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يذكر أن محطة "أكويو" أول محطة ذرية في تركيا، وتبنيها مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية.

ويضم مشروع المحطة 4 مفاعلات، تبلغ طاقة كل واحد منها 1200 ميغاواط. وبدأت أعمال البناء في أبريل عام 2018.

وحسب الاتفاقية الموقعة بين روسيا وتركيا، فإن تشغيل المفاعل الأول للمحطة يجب أن يبدأ في غضون 7 سنوات من اتمام الإجراءات الخاصة بالترخيص، أي حتى نهاية عام 2025.

المصدر: تاس

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