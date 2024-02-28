"روساتوم" تدرس مشروع بناء محطة طاقة نووية ثانية في تركيا

كشف رئيس "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف أن الشركة الروسية تدرس مشروع بناء محطة نووية ثانية في تركيا، بعد أن أعربت أنقرة عن استعدادها لمنح المشروع لـ"روساتوم".

وقال ليخاتشيف في كلمة بمجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الأربعاء: "صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعلن أنه اتخذ قرارا سياسيا حول إعطائنا موقعا آخر (لبناء محطة طاقة نووية ثانية). نحن ندرس التفاصيل الآن، على الأرجح سيكون الموقع في سينوب (ولاية تركية في شمال البلاد)، الموقع ليس على البحر الأبيض المتوسط بل على البحر الأسود".

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وفي 4 سبتمبر الماضي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي في منتجع سوتشي الروسي عقب مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" مستمر بوتيرة سريعة، كما تجري مناقشة مشروع بناء محطة ثانية للطاقة النووية مع روسيا.

وتقوم شركة "روساتوم" ببناء محطة "أكويو" في تركيا، وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار وقدرته الإجمالية لأربعة مفاعلات 4800 ميغاواط، وتقع المحطة بمنطقة "أكويو" على البحر المتوسط.

المصدر: RT + تاس