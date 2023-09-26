"روساتوم" ترسل هيكلا جديدا لمحطة "أكويو" النووية في تركيا

قامت شركة "أتوم أينيرغوماش" التابعة لـ"روساتوم" بإرسال هيكل جديد لوحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو" النووية في تركيا.

ويبلغ وزن هيكل مفاعل لمحطة "أكويو" النووية 320 طنا وطوله حوالي 13 مترا، وقطره 4.5 متر. وسيتم تسليم الهيكل الجديد إلى رصيف المصنع باستخدام مركبات خاصة، وبعد ذلك سيعبر مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر على متن بارجة إلى تركيا.

وذكر المسؤول في شركة "روساتوم" الروسية إيغور كوتوف أن الهيكل الجديد يعد خامس هيكل يتم شحنه خلال العام الجاري 2023 من منشأة "روساتوم" في فولغودونسك، ويعد هذا الرقم رقما قياسيا.

المصدر: وكالات