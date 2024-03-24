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ماكرون يحذر نتنياهو: أي نقل قسري للسكان من رفح يعتبر جريمة حرب

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ماكرون يحذر نتنياهو: أي نقل قسري للسكان من رفح يعتبر جريمة حرب
AFP
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صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حدة لهجته يوم الأحد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن "النقل القسري للسكان من رفح سيشكل جريمة حرب".

وجدد ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".

وأدان ماكرون "بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان".
وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة مصادرة 800 هكتار من الأراضي بهدف بناء مستوطنات جديدة.

وقال بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن.

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كما بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت زيارة إلى واشنطن، من أجل تهدئة التوترات معها، وضمان مواصلتها تزويد إسرائيل بالأسلحة، إضافة إلى مناقشة قضية الاجتياح المحتمل لرفح.

المصدر: "أ ف ب"

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