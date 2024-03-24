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ملك الأردن يؤكد لماكرون ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يؤكد لماكرون ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
RT / petra
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (صورة من الأرشيف)
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء.

وشدد الملك خلال الاتصال على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف.

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وأفاد العاهل الأردني بأن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.

وحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

ونبه الملك عبد الله الثاني إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

المصدر: "بترا"

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