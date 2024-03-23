بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس أوزبكستان

أفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث بالهاتف مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.

وأشار المكتب الصحفي في بيانه، إلى أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال عزمهما على مواصلة التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب.

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وجاء في البيان أن "الجانبين أكدا عزمهما مواصلة التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب".

مساء أمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الإرهابيين مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، وأخذت تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين هناك. ووفقا لأحدث بيانات لجنة التحقيق، أسفر الحادث عن مقتل 115 شخصا، وهناك توقعات بارتفاع هذا العدد لاحقا.

المصدر: نوفوستي