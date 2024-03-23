زاخاروفا: الأوغاد الدمويون أرادوا الاختباء في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أوكرانيا تحولت بأيدي الغرب على مدى 10 سنوات إلى مركز لانتشار الإرهاب الدموي.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الإرهابيين الذين هاجموا أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، حاولوا بعد تنفيذ الجريمة الهروب إلى أوكرانيا.

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلغرام: "نحن الآن نعرف في أي بلد خطط هؤلاء الأوغاد الدمويون للاختباء من الملاحقة - في أوكرانيا. نفس البلد الذي تحول على أيدي الأنظمة الليبرالية الغربية خلال 10 سنوات إلى مركز انتشار الإرهاب في أوروبا، وسبق في ذلك حتى كوسوفو في جنون التطرف".

ووصفت زاخاروفا المجرمين الذين ارتكبوا العمل الإرهابي يوم أمس، بالأوغاد الدمويين.

في وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن المجرمين اعتزموا بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي، عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني.

مساء أمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الإرهابيين مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، وأخذت تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين هناك. ووفقا لأحدث بيانات لجنة التحقيق، أسفر الحادث عن مقتل 115 شخصا، وهناك توقعات بارتفاع هذا العدد لاحقا.

المصدر: تاس