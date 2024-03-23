بوتين يتلقى برقية تعزية من الرئيس الإيراني

بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت برقية تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو.

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وأعرب رئيسي في البرقية "عن تعازيه للرئيس بوتين وللحكومة والشعب الروسي، لفقد أرواح بريئة في هذا الحادث الإرهابي، وأدان بشدة هذا الهجوم مؤكدا دعمه لجهود السلطات الروسية في الحفاظ على أمنها القومي".

ودعا رئيسي "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جدية لمعاقبة مخططي ومنفذي هذه العملية الإرهابية".

وكانت الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم الإرهابي، مؤكدة أن "إيران ترى نفسها إلى جانب روسيا في هذا الحادث المأساوي".

وقتل 115 شخصا على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع، في هجوم إرهابي استهدف ليلة السبت، مركز "كروكوس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو.

واعتقلت قوات الأمن الفدرالي الروسية 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم الإرهابي.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية إن المشتبه بهم اعتقلوا في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، حيث خططوا لعبور الحدود وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

المصدر: RT