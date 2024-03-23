 
مباشر

بالشموع والزهور.. أجانب يتضامنون أمام السفارات مع ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو (فيديو+صور)

أخبار العالم

بالشموع والزهور.. أجانب يتضامنون أمام السفارات مع ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو (فيديو+صور)
سكان العالم يعربون عن تضامنهم مع روسيا وضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7q4

أعرب مواطنو بعض دول العالم عن تضامنهم مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في أحد المراكز التجارية بضواحي العاصمة موسكو وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وتوافد هؤلاء إلى محيط السفارات الروسية في بلدانهم وأحضروا معهم باقات الزهور والشموع تخليدا لذكرى الضحايا الأبرياء وتضامنا مع ذويهم وأحبائهم.

ومنذ ساعات الليل، أحضر سكان في العاصمة اللاتفية ريغا إلى محيط السفارة الروسية الزهور والشموع تخليدا لذكرى الضحايا ودليلا على دعمهم لأسر الضحايا.

بالشموع والزهور.. أجانب يتضامنون أمام السفارات مع ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو (فيديو+صور)سكان العالم يعربون عن تضامنهم مع روسيا وضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو

بدوره عبر الشعب المولدوفي عن مشاطرته الروس مرارة المأساة التي وقعت في ضواحي موسكو بعد الهجوم الإرهابي الهمجي بإحضار الشموع والمصابيح إلى محيط السفارة الروسية في بلدهم.

بالشموع والزهور.. أجانب يتضامنون أمام السفارات مع ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو (فيديو+صور)

وشهدت السفارة الروسية في المكسيك تضامنا من الشعب هناك عبر إحضار المصابيح والزهور وإيقاد الشموع.

بالشموع والزهور.. أجانب يتضامنون أمام السفارات مع ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو (فيديو+صور)

وفي طشقند عاصمة أوزبكستان أحضر الناس الزهور إلى مبنى السفارة الروسية دعما لروسيا وتخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي في ضواحي موسكو.

كما سارع مواطنون في مدينة نيويورك الأمريكية إلى إحضار الزهور والشموع إلى محيط القنصلية العامة الروسية في المدينة.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)