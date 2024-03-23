بالشموع والزهور.. أجانب يتضامنون أمام السفارات مع ضحايا الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو (فيديو+صور)

أعرب مواطنو بعض دول العالم عن تضامنهم مع روسيا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في أحد المراكز التجارية بضواحي العاصمة موسكو وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وتوافد هؤلاء إلى محيط السفارات الروسية في بلدانهم وأحضروا معهم باقات الزهور والشموع تخليدا لذكرى الضحايا الأبرياء وتضامنا مع ذويهم وأحبائهم.

ومنذ ساعات الليل، أحضر سكان في العاصمة اللاتفية ريغا إلى محيط السفارة الروسية الزهور والشموع تخليدا لذكرى الضحايا ودليلا على دعمهم لأسر الضحايا.

بدوره عبر الشعب المولدوفي عن مشاطرته الروس مرارة المأساة التي وقعت في ضواحي موسكو بعد الهجوم الإرهابي الهمجي بإحضار الشموع والمصابيح إلى محيط السفارة الروسية في بلدهم.

وشهدت السفارة الروسية في المكسيك تضامنا من الشعب هناك عبر إحضار المصابيح والزهور وإيقاد الشموع.

وفي طشقند عاصمة أوزبكستان أحضر الناس الزهور إلى مبنى السفارة الروسية دعما لروسيا وتخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي في ضواحي موسكو.

Citizens bring candles and light candles in front of the Russian Consulate building in New York, after the terrorist attack in Moscow #Moscow#Russia#KateMiddleton#CrocusCityHallpic.twitter.com/Dgiz6twjWZ — Wali Khan (@WaliKhan_TK) March 23, 2024

كما سارع مواطنون في مدينة نيويورك الأمريكية إلى إحضار الزهور والشموع إلى محيط القنصلية العامة الروسية في المدينة.

يتبع..