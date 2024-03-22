"حماس" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين داخل مركز تجاري في موسكو

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في العاصمة الروسية موسكو، وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

وتقدمت "حماس" في بيان لها، اليوم الجمعة، بـ"خالص التعازي للقيادة والشعب الروسي، وعائلات ضحايا هذا الهجوم الإجرامي"، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت "حماس" عن "تضامنها الكامل مع روسيا وشعبها وعائلات الضحايا في هذا المصاب"، وفق البيان.

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وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصا وإصابة 100 آخرين على الأقل، بحسب المعطيات الأولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات في موسكو.

المصدر: RT