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أخبار الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو تتصدر عناوين الصحف العالمية

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أخبار الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو تتصدر عناوين الصحف العالمية
ria.ru
الطابق العلوي المحترق من قاعة الحفلات الموسيقية "Crocus City Hall"، حيث وقع إطلاق النار. 22 مارس 2024
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تصدرت أخبار الهجوم الإرهابي، على قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، الصفحات الأولى للصحف العالمية.

ومن بين وسائل الإعلام العالمية التي نشرت خبر الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في صفحاتها الأولى، صحيفتا "تلغراف" و "الغارديان" البريطانيتان، وصحف "وول ستريت جورنال" و "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، الأمريكية بالإضافة إلى صحيفتي "بايس" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين.

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وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لوقوعه.

وقال بيسكوف: "تم إبلاغ الرئيس بما يحدث مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لإطلاق النار. ويتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال الهيئات المسؤولة. وقد أصدر الرئيس كافة التعليمات اللازمة".

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية تتعلق بهجوم إرهابي.

المصدر: "نوفوستي"+ RT

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