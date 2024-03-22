موسكو: لن نسمح لمجلس الأمن بالانجرار إلى ألعاب الولايات المتحدة وإسرائيل القذرة في غزة

أكد نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن موسكو لن تسمح لمجلس الأمن بالانجرار إلى ألعاب الولايات المتحدة وإسرائيل القذرة واللتين تريدان القضاء على فلسطينيي غزة.

وقال بوليانسكي: "في الواقع، لا توجد (في مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي)! دعوة لوقف فوري لإطلاق النار. ولم يقرر الأمريكيون سوى صياغة مفادها أن "المجلس يحدد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار". ويمكنه أن يحدد ذلك، كما تفهمون، خلال المدة المطلوبة".

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وأضاف: "هذا هو بالضبط ما تحتاجه إسرائيل وشريكها الأمريكي للقضاء على الفلسطينيين في غزة بشكل كامل أو إخراجهم من هناك".

وشدد على أن "روسيا لن تسمح لمجلس الأمن الدولي بالانجرار إلى هذه الألعاب القذرة".

ونوه بأن واشنطن لم تخف أن الشيء الرئيسي في مشروعها هو "ليس الصياغات الغامضة حول وقف إطلاق النار، بل الإدانة الأحادية الجانب لحماس".

وتابع: "لا توجد كلمة واحدة حول تصرفات إسرائيل التي تنتهك القانون الإنساني الدولي و32 ألف قتيل فلسطيني".

استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الشرق الأوسط، الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: نوفوستي