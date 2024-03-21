الصحة في غزة: 31988 قتيلا و74188 جريحا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 31988 قتيلا و74188 جريحا منذ السابع من أكتوبر.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و92 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

ولفت البيان إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وقالت الوزارة إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31988 شهيدا و74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT