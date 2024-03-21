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الجيش الإسرائيلي يعلن قتله أكثر من 140 "مقاتلا" فلسطينيا بمجمع الشفاء الطبي ومحيطه

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الجيش الإسرائيلي يعلن قتله أكثر من 140
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أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل "أكثر من 140 مقاتلا فلسطينيا" في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في شمال مدينة غزة، والذي اقتحمه فجر الاثنين بعد تطويقه بالدبابات.

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وقال الجيش في بيان "منذ بدء العملية، تم القضاء على أكثر من 140 إرهابيا في منطقة المستشفى"، مضيفا أن أكثر من 50 من القتلى سقطوا خلال معارك الأربعاء. 

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم "العثور على بنى تحتية إرهابية ومستودعات".

وأضاف البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك تواصل القتال في منطقة مستشفى الشفاء.. مع تجنب الإضرار بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ167، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع، فيما تتزايد المخاوف الدولية من عملية مرتقبة في رفح جنوب القطاع ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

المصدر: RT

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