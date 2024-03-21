الجيش الإسرائيلي يعلن قتله أكثر من 140 "مقاتلا" فلسطينيا بمجمع الشفاء الطبي ومحيطه

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل "أكثر من 140 مقاتلا فلسطينيا" في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في شمال مدينة غزة، والذي اقتحمه فجر الاثنين بعد تطويقه بالدبابات.

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وقال الجيش في بيان "منذ بدء العملية، تم القضاء على أكثر من 140 إرهابيا في منطقة المستشفى"، مضيفا أن أكثر من 50 من القتلى سقطوا خلال معارك الأربعاء.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم "العثور على بنى تحتية إرهابية ومستودعات".

הלוחמים חיסלו במסגרת חילופי האש ביממה האחרונה מעל ל-50 מחבלים במרחב בית החולים ואיתרו תשתיות טרור ומחסני אמל"ח. מתחילת הפעילות חוסלו מעל ל-140 מחבלים במרחב בית החולים שיפאא׳.



צוות הקרב של חטיבת הנח״ל ממשיך לפעול במרכז הרצועה, במסגרת הפעילות חוסלו כ-20 מחבלים ביממה האחרונה >> pic.twitter.com/W3LIuxtaI3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 21, 2024

وأضاف البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك تواصل القتال في منطقة مستشفى الشفاء.. مع تجنب الإضرار بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ167، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع، فيما تتزايد المخاوف الدولية من عملية مرتقبة في رفح جنوب القطاع ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

المصدر: RT