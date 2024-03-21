شكري: الشعب الفلسطيني يظهر صمودا غير مسبوق

أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري أنه تم بحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني أظهر صمودا غير مسبوق

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع بلينكن عقب انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري العربي السداسي لوزراء خارجية كل من مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكي، لبحث الوضع المتأزم في قطاع غزة: "المباحثات تناولت ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وحالة التجويع التي تتم لسكان قطاع غزة، والأوضاع المعيشية الصعبة للفلسطينيين في رفح".

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وشدد على أن هناك رفضا للتصعيد في رفح وتهجير الفلسطينيين. مؤكدا أن هناك توافقا حول خطورة هذا الوضع وضرورة تجنبه، ومصر تتخذ كل الإجراءات المتاحة لنا لتجنبه.

ونوه بضرورة زيادة حجم المساعدات.

وأكد شكري أن الشعب الفلسطيني أظهر صمودا غير مسبوق، ويجب التوصل إلى تسوية وفقا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسـطينية على حدود 1967.

كما أشار إلى أن هناك توافقا مع الجانب الأمريكي بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية خاصة مع تدهور الوضع الإنساني.

ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.

المصدر: وكالات