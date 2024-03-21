"السداسية العربية" بشأن غزة تشدد على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات

أصدر اجتماع السداسية العربية بشأن غزة والمؤلفة من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والسلطة الفلسطينية، بيانا حول تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وأكد المشاركون في اجتماع القاهرة (وزراء خارجية مصر، والسعودية، والأردن، وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

وشدد المجتمعون على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

كما جددوا رفضهم لأي محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا أيضا على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.

المصدر: RT