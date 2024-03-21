انطلاق اجتماع السداسي العربي بالقاهرة قبيل لقاء بلينكن

انطلقت في القاهرة، فعاليات اجتماع السداسية العربية بشأن غزة، المؤلفة من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والسلطة الفلسطينية، وذلك قبيل لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي.

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ويبحث اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر والأردن، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات.

ومن المقرر، أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة اليوم الخميس مع وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية لبحث عملية السلام ووقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان بلينكن بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن اللقاء تناول: "الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وشدد السيسي في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء".

وأضاف فهمي: "حذر السيسي من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وشدد على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، ومؤكدا ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ووصل بلينكن إلى مدينة جدة أمس الأربعاء، لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وأجرى بلينكن محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة.

المصدر: RT