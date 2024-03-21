إحصائيات مفزعة.. صور فضائية تكشف حجم الدمار الهائل في قطاع غزة

أظهرت صور فضائية حللها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، أن 35 بالمئة من المباني في قطاع غزة قد دمرت أو تضررت خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

واستخدم المركز في تقييمه صورا عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية وتم جمعها في 29 فبراير، وقارنها بصور ملتقطة قبل وبعد اندلاع الحرب.

وخلص إلى أن 35 بالمئة من مجمل المباني في قطاع غزة أي 88868 مبنى تضررت أو دمرت بالكامل.

وقال المركز إن 31198 من المباني دمرت بالكامل و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

وأشار إلى أن هذا ينطوي على زيادة بنحو 20 ألف مبنى مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناء على صور ملتقطة في يناير أظهرت دمارا أو تضررا بنسبة 30 بالمئة من مجمل المباني.

وأضاف "شهدت منطقتا خان يونس وغزة الزيادة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خان يونس تضرر 12279 مبنى إضافيا وشهدت غزة تضرر 2010".

وبينت أن الضرر الأكبر كان في مدينة خان يونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيا.

المصدر: UNOSAT + "رويترز"