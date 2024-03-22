قالت صحيفة الغارديان، إن الحرب الاقتصادية الشاملة ضد روسيا وكما تبين لاحقا جاءت بنتائج عكسية بالنسبة للدول الغربية، وساهمت بتشكيل تحالف مناهض للغرب في العالم.

وكتب الصحفي سيمون جنكينس في تعليقه للصحيفة، أن الاقتصاد الروسي أظهر في نفس الوقت استقرارا، وكان معدل نموه يفوق نظيره في بريطانيا.

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وجاء في المقالة: "تم تصعيد المساعدة اللوجستية التي يقدمها الناتو لأوكرانيا إلى حرب اقتصادية شاملة ضد الشعب الروسي وهو ما سمح للرئيس فلاديمير بوتين بتشكيل تحالف مناهض للغرب يضم الصين والهند. وتبين لاحقا أن هذه الحرب الاقتصادية كانت عقيمة النتائج".

ونوه الصحفي بأن روسيا تتفوق على بريطانيا من حيث النمو الاقتصادي، حيث بلغ هذا المؤشر في روسيا "حوالي 3% بالقيمة الحقيقية" في نهاية عام 2023.

ووفقا له تتعرض روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وسوريا، بالإضافة إلى دول أخرى في آسيا وإفريقيا، "للتنكيل" و"تقع ضحية للعدوان الاقتصادي بسبب العقوبات [الغربية] التي تعطل التجارة العالمية وتتسبب بإفقار الملايين من الناس".

وشدد الصحفي على أنه "لا يوجد دليل على أن هذا التنكيل والعقوبات، تدفع قضية الديمقراطية ولو بوصة واحدة إلى الأمام".

في 12 فبراير، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 نما بنسبة 3.6%، بينما يبلغ متوسط ​​هذا الرقم في العالم 3%.

المصدر: تاس