بيسكوف: العملية العسكرية في أوكرانيا تحولت إلى "حرب" بسبب تدخل الغرب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة مع موقع aif.ru، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت بالفعل إلى حرب بسبب تدخل الدول الغربية.

وأضاف: "نحن في حالة حرب. نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد أن تشكلت هناك شلة الحرب، عندما أصبح الغرب الجماعي مشاركا في ذلك إلى جانب أوكرانيا، أصبحت بالنسبة لنا بالفعل بمثابة حرب. وأنا مقتنع بهذا. يجب على الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الداخلية".

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وأشار ممثل الكرملين إلى أن "جزءا من الأراضي الروسية يقع الآن بحكم الأمر الواقع تحت احتلال نظام كييف، ويجب تحرير أراضي المناطق الجديدة وحماية الناس هناك".

وقال: "ظهرت في روسيا 4 كيانات فيدرالية جديدة، والشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية المواطنين الروس في هذه الكيانات وتحرير أراضي هذه الكيانات، التي يحتلها حاليا نظام كييف بحكم الأمر الواقع".

وشدد بيسكوف على أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها لديها نية موثقة لاستخدام أي أساليب لانتزاع شبه جزيرة القرم منها، ناهيك عن أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي انضمت إلى روسيا في عام 2022 نتيجة استفتاء عام هناك.

المصدر: تاس